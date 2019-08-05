AK Parti Batman İl Başkanlığı aylık danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi

A. Akif Gür, Gençlik Kolları Başkanı Hüsnü Tolga Genç ve AK Parti yönetimi, Kozluk ilçesinde aylık danışma meclisi toplantısına katıldı.

İl Başkanı A. Akif Gür, Kozluk İlçe Başkanı Abdullatif Baltaş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Kurtboğa ve Kozluk ilçe teşkilatının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, birliğin ve dirliğin önemine dikkat çekti.

Danışma meclisi toplantısı sonrasında Kozluk'ta mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Özdemir, "Seçilmiş olan insanların bu memlekete hizmet etme gayreti içinde olduğuna inanıyoruz. Hepimiz bu yörenin insanlarıyız, bu memleketin hepimize ihtiyacı var. Mahallelerin köylerin sorunlarını söylediniz, yapılması için gerekli yerlere bizlerde aktaracağız. Düşmanlıkla kavgayla işimiz yok, işimiz hizmettir” dedi.

Muhtarlarla yapılan toplantı sonrasında halk günü düzenleyen Özdemir ve İl Başkanı Gür sorunlarla bizzat kendileri ilgilenip not aldı.

Halk gününü düzenleyenlere teşekkür eden Kozluklu vatandaşlar, yapılan ve proje aşamasında olan hizmetlerden memnun olduklarını kaydetti.