AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman Batman'da partililerle bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanlığı Batman İl Koordinatörü, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman'ı ziyaret ederek partisinin il başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.

Muhtarlar, mahalle başkanları, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları, belediye başkanları, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile ayrı ayrı toplantılar yapan Yaman, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla da tek tek özel görüşmeler gerçekleştirerek görüşlerini dinledi. Toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Yaman, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu, makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu söyledi. Türkiye'nin salgın sürecinde Çin başta olmak üzere salgının geldiği ülkelere tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu hatırlatan Yaman, "Pandemi sürecinde büyük ülkeler maske savaşları verirken bu kahraman milletin çocukları birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Sağlık sistemimizin gücünü tüm dünya gördü. Biz sadece sağlık alanında değil her açıdan Türkiye'yi büyüttük" dedi.

Geçmişte Türkiye'de özgürlük ve demokrasi sorununun yaşandığına dikkat çeken Yaman, Türkiye'de başörtülü kadınların sıkıntılar çektiğini kaydetti. Yaman, "Benim ülkemde bizlerin verdiği vergilerle başörtülü bacılarımız okutulmuyordu. Benim ülkemde 14 yaşına kadar çocukların Kur'an öğrenmesi yasaktı. Kürtçe konuşmak yasaktı. Geçmişte bu ülke yasaklarla idare ediliyordu. Biz bunların hepsini kaldırdık mı, kaldırdık. Bütün bu özgürlüklerin önünü AK Parti açtı. Özgürlüklerin önünü gücünü halktan alan Recep Tayyip Erdoğan açtı. Eskiden Türkiye'nin yöneticileri ABD başkanlarının önünde iki büklüm dururdu. Şimdi ise Türkiye, AK Parti iktidarıyla çok hızlı şekilde kabuğunu kırdı. Amerika'da bir seçim var. Joe Biden ne diyor ‘Ben gelirsem Erdoğan'ı içerideki işbirlikçilerim ile beraber devireceğim. Onu alaşağı edeceğim' diyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'da 'Benim Türk halkıyla sorunum yok. Recep Tayyip Erdoğan ile sorunum var' diyor. Neden bunu diyor, diyor ki 'Ben Afrika'yı sömüreceğim ama Türkiye bana engel oluyor.' Bu millet bizi buralarda tuttuğu sürece biz bu millete hizmetkarlık yapacağız ve yeryüzü mazlumlarını koruyacağız" diye konuştu.

"AK Parti bir dava hareketidir"

AK Parti Batman İl Başkanı Av. Akif Gür de AK Parti'nin bir dava hareketi olduğu belirterek, bu hak davayı daha ilerilere götürmek için azimle ve sebatla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Gür, olağan kongre sürecinin belirlenen takvime uygun şekilde yürüdüğünü aktararak, "Kozluk ve merkez ilçe kongrelerimizle birlikte ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız. Buradan tekrar ifade ediyorum, ülkesine, milletine, şehrine hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti çatısı altında görev üstlenmeye çağırıyorum. Gayretleriyle, fedakarlıklarıyla, samimiyetleriyle, azimleriyle AK Parti'ye katkı veren her kardeşimiz mutlaka teşkilatımızda kendine yer bulacaktır. Milletvekilliğinden belediye başkanlığına, belediye meclis üyeliğinden il genel meclis üyeliğine kadar tüm kademelerimiz her kardeşimize açıktır. Siyaset gönüllü bir uğraştır. AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese her kademede, her alanda sonuna kadar açıktır. Bu vesileyle merkez ilçe başkanlığı süresince yaptığı özverili çalışmalarından dolayı Yusuf Bülbül kardeşimize teşekkürlerimi sunuyor, bayrağı devralacak kardeşimize ve ekibine de şimdiden muvaffakiyetler diliyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ise "Başkanlığım süresince gayretleriyle destek olan her kademedeki teşkilat mensubumuza şükranlarımı sunuyorum. Bu hak davanın bir neferi olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bizim için sandık müşahidi olmak ile bir kademede başkan olmak arasında bir fark yoktur. Her zaman partimin emrinde bir nefer olarak gayret göstermeye devam edeceğim" dedi.