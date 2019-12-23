Akü hırsızları yakalandı

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada 19 adet akü ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde son günlerde gerçekleşen 13 ayrı akü hırsızlığı olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çok yönlü ve titiz çalışmalar neticesinde, konu ile ilgili 6 şahıs yakalanmış olup; piyasa değeri 30 bin TL olan 19 adet akü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen aküler müştekilerine teslim edilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3'ü Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılmış olup diğer 3 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 3 şahıs 19 Aralık 2019 günü mevcutlu olarak sevk edildikleri adli mercilerce 1 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.