Batman'ın Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef olarak görev yapan Serdar Şahin, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarı göstermesi nedeniyle Valilik tarafından aldığı para ödülünü şehit yakınlarına bağışladı.

Şahin, aldığı ödülü Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bağışladığını belirterek, "Bana ödül olarak verilen aylıkla ödüllendirmenin tamamını ilçemizde faaliyet gösteren şehit ve gazi çocuklarına katkıda bulunmak amacıyla bağışladım. Ülkemizin en zor zamanlarında canlarını hiç sayarak vatanımızın birlik ve bütünlüğü adına hiç düşünmeden canlarını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarına bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla aldığım bu para ödülünü derneğe bağışlamanın gururunu yaşama fırsatı buldum. Bana bu fırsatı yaşatan Allah'a hamdolsun” dedi.

Dernek Başkanı Mütalip Çelik ise, “Bizleri ziyaret ederek aldığı para ödülünü devlet, bayrak ve ezanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarına bağışlaması bizleri son derece mutlu etmiş ve duygulandırmıştır. Bu şerefli, insani ve vatanperverlik davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Allah böyle vatanperverlik şahsiyetli kişilerin makamlarını yükseltsin” diye konuştu.