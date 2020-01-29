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Amatör spor kulübünden depremzedelere anlamlı yardım

Batman’da gençleri madde bağımlılığından kurtarmak amacıyla kurulan Çamlıtepe Spor Kulübü, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere kıyafet yardımında bulundu.

Batman'da gençleri madde bağımlılığından kurtarmak amacıyla kurulan Çamlıtepe Spor Kulübü, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere kıyafet yardımında bulundu.


Batman'da gençleri madde bağımlılığından kurtarmak amacıyla Çamlıtepe Spor Kulübü'nü kuran Siraç Demir, bu sefer de Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden dolayı etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirten Çamlıtepe Kulüp Başkanı Demir, depremden zarar gören vatandaşların yanlarında olduğunu ve bundan dolayı da kulüp olarak kıyafet yardımında bulunduklarını açıkladı. Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içinde olduklarını belirten Başkan Demir, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Batman Çamlıtepe Spor Kulübü olarak depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. Bu süreçte küçükte olsa bu çorbada tuzumuzun olmasını istedik. Kulübümüzde top koşturan sporcularımızla birlikte depremzedelere ulaştırılmak üzere kıyafet desteğinde bulunduk" dedi.

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