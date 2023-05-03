Ameliyat korkusu nedeniyle karnındaki dev kitleyle 3 yıl boyunca acı çekerek yaşadı

Batman'da karnındaki dev kitleyle 3 yıl boyunca acı çekerek yaşayan 33 yaşındaki kadın, başvurduğu Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan ameliyatla, karnından 25 santimetrelik kitle çıkarılarak sağlığına kavuştu.

Ameliyatı yapan Op. Dr. İlyas Turan, "33 yaşında olan Remziye hanım polikliniğimize Batman'ın Sason ilçesinden başvurdu. Bu durumun 2-3 yıldır mevcut olduğunu ve kitlenin giderek büyüdüğünü ifade etti. Daha önce de başka sağlık kuruluşlarına başvurduğunu ve ameliyat için burayı tercih ettiklerini ifade etti. Hastanın yapılan tetkiklerinde karın bölgesinde yerleşen yaklaşık olarak 25 santimetrelik dev kitle izlendi. Kitlenin yumurtalık kaynaklı olduğu tespit edilmesi üzerine hasta ameliyat için hazırlanarak yatış yapıldı. Başarılı bir operasyon ile kitle tamamen çıkartıldı. Hastamız şifa ile taburcu edildi. Kendisine şifa diliyoruz" dedi.

Dev kitleden kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Remziye Baran, "Karnımda şişlik ve ağrılar olması üzerine daha önce başvurduğum sağlık kuruluşlarında büyük bir kitlemin olduğunu söylediler. Ameliyat olmaktan da korkuyordum. Sonrasında karnımdaki kitlenin giderek büyüdüğünü fark ettim ve ağrılarım giderek arttı. Tekrar sağlık kuruluşlarına başvurdum ve kitlemin çok büyüdüğünü söylediler. Bunun üzerine doktorumuz İlyas hocayı araştırarak eşim ile beraber jinekolojik onkoloji polikliniğine başvurduk. Doktorumuz sağlık durumum ile ilgili bizi detaylı olarak bilgilendirdi. Ameliyatı kabul ettim. Ameliyat sürecim çok güzel geçti. Kitle tamamen karnımdan çıkartıldı. Eski sağlığıma kavuşup taburcu olduğum için çok mutluyum. Doktorumuzdan Allah razı olsun" diye konuştu.