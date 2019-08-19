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Anız yangını 10 köyü enerjisiz bıraktı

Batman’da tüm uyarılara rağmen yakılan anız yüzünden ağaç elektrik direkleri de alev alınca Hasankeyf ilçesine bağlı 10 köy enerjisiz kaldı.

Batman'da tüm uyarılara rağmen yakılan anız yüzünden ağaç elektrik direkleri de alev alınca Hasankeyf ilçesine bağlı 10 köy enerjisiz kaldı.


Edilen bilgiye göre, Hasankeyf'in Üçyol köyü yakınlarında yakılan anız, sıcak hava ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayıldı. Yangın sırasında çevredeki yerleşim birimlerine elektrik enerjisi taşıyan iletim hatlarına ait 4 ağaç direk yanarak yıkıldı. Yaşanan bu olay üzerine iletim hatları da kopunca toplam 10 köy ve 1 mezra enerjisiz kaldı. Anız yangınının itfaiye tarafından söndürülmesinin ardından Dicle Elektrik zaman geçirmeden onarım çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonunda yanan direklerin yerine yenileri dikilerek iletim hatları yenilendi ve söz konusu yerleşim birimlerine yeniden enerji verildi.

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