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Anne 3 çocuğunu alevlerin arasından kurtardı

Batman’ın Kozluk ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuk, anneleri tarafından kurtarıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuk, anneleri tarafından kurtarıldı.


Olay, dün akşam merkeze bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Yaşar'a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık görevlisi sevk edildi. Alevlerin arasında mahsur kalan 3 çocuk, anneleri tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.



Aile sokakta kaldı


Olay anında evde olmadığını belirten Fırat Yaşar, "Yangına neyin sebep olduğunu bilemiyorum. Eşimin dışarıda olduğu anda kapı ve pencereden dumanların yükseldiğini fark ediyor. Can havli ile yangın esnasında içeride kalan 3 çocuğumu eşim kendi imkanlarıyla kurtarıyor. Kısa sürede büyüyen yangın evdeki bazı elektronik eşyaların patlamasına neden oldu. Mahalle sakinleri ve itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Tamamen küle dönen evimden geriye hiçbir eşyam kalmadı. 7 nüfuslu ailemle bir anda sokakta kaldık. Çaresiz akrabalarımıza sığındık, mağdur durumdayız, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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