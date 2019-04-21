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Aracın çarptığı köpek için seferber oldular

Batman’ın Kozluk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe araç çarptı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe araç çarptı. Patileri kırılan köpeğe ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.


Kozluk merkezde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe araç çarptı. Patileri kırılan köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen veteriner hekim, olay yerinde yaralı köpeğe müdahalede bulundu. Köpek daha sonra kliniğe götürüldü. Vatandaşların duyarlı davranışı ise takdir topladı.

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