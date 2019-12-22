Ara?t?rmac? yazar Y?ld?z, Gerc??'te ??rencilerle bir araya geldi

Ara?t?rmac? yazar Abdullah Y?ld?z, Batman'?n Gerc?? il?esinde ??rencilerle bir araya geldi.

Gerc?? T?GVA temsilcili?i taraf?ndan d?zenlenen yazar-??renci bulu?malar? devam ediyor. ?l?eye gelen ara?t?rmac? yazar Abdullah Y?ld?z, bir kafede ??rencilerle bulu?tu.Gerc?? ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?ahabettin Konak?? ile T?GVA Gerc?? temsilcisi Z?beyir ?etin'in de kat?ld??? etkinlikte Y?ld?z, ayet ve hadislerden ?rnekler vererek namaz?n ?nemi hakk?nda ??rencilere bilgi verdi.

Etkinlik, ?ekilen hat?ra foto?raf?n?n ard?ndan sona erdi.