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Aşırı yağış kaza getirdi

Batman’da yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı.

Batman'da yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü kaza yaptı.


Edinilen bilgilere göre kaza Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 72 EN 306 plakalı ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, kaza sonrası yolun bir kısmını kapan tır, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaza yaptığı yerden çıkarıldı.

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