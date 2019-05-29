Asker damada nikah töreni

Batman'ın Sason İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Mert Yıldız, görev yaptığı ilçede sevdiği aşiret kızıyla dünyaevine girdi.

Yıldız, Sason'da 1993 yılında terör örgütü PKK'nın döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan Mehmet Hadi Güngördü'nun kızı Buket Güngördü ile tanıştı. Beraberlikleri aşka dönüşen çift evlilik kararı aldı. Sason Belediyes'nde düzenlenen nikah törenine, İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amir Vekil Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, astsubayın görev arkadaşları ve Güngördü'nün ailesi katıldı.

Belediyede yapılan nikah töreninin ardından mutluluğu gözlerinden okunan çift, tebrikleri kabul etti.