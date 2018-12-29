Askıda kıyafet kampanyasına yoğun ilgi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Batman Eczane Teknisyenleri Derneği ve Bir Kalp Bin Umut Platformu işbirliğiyle, 'İhtiyacın varsa al, ihtiyacın yoksa as' sloganıyla başlatılan askıda kıyafet kampanyası yoğun bir ilgi ile devam ediyor.

Hotel İzgi Turhan'ın otoparkında devam eden kampanya alanını, Vali Hulusi Şahin eşi ile birlikte ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Vali Şahin'in talimatıyla, kampanya kapsamında dağıtılmak üzere 400 parça kıyafet, 50 çift bot ve ayakkabı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kampanyayı yürüten STK temsilcilerine teslim edildi. Askıda kıyafet kampanyasını başlatan STK temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada; "Bu kampanya ile Batman paylaşmanın güzelliğini yaşıyor. Her gün askılarımıza bırakılan binlerce kıyafet, yoksul vatandaşlarımızın yüzünü güldürmektedir. Halkımızın bu kampanyaya teveccühü beklediğimizden yoğun olmuştur. Bu kampanyanın, birlik ve beraberliğimize de vesile olmasını diler, duyarlılık ve desteklerinden dolayı başta Valimiz Hulusi Şahin ve eşi olmak üzere bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. En az 10 gün daha sürecek kampanyamıza her kesimden halkımızın desteğinin devamını bekleriz" denildi.