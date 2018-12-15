Atanamayan fahri imam yakaladığı balıkları satarak geçiniyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Kızlal köyünde ikamet eden Hayrettin Aksoy, asıl işinin imamlık olmasına rağmen atanamayınca köylerine yakın bulunan Sason Çayından yakaladığı balıkları Batman'ın Sason ilçesinde satarak geçimini sağlıyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan 36 yaşındaki medrese mezunu fahri imam Hayrettin Aksoy, günlük yaklaşık olarak yakaladığı 5 ile 10 kilogram arasındaki çay balıklarını kilosunu 5 liradan satarak geçimini sağlıyor. Dini bilgilerini medresede okuyarak aldığını belirten Hayrettin Aksoy, "Ben medreselerde yetiştim, geçici olarak daha önce kısa süreliğine Ramazan aylarında imamı olmayan köylerde köylülerin verdiği ücret karşılığında fahri imamlık görevlerinde bulundum. İmam olarak atanabilmemiz için bizlerden istenen şartları taşımadığımdan dolayı atanmıyorum. Ben ve benim gibi bir çok kişi medrese eğitimi gördüğü halde atanamıyor. Ben 10 yıldır balık mevsiminde, av yasağının olmadığı dönemde köyümüzün yanından geçen Sason Çayından tutuğum günlük yaklaşık 5 ile 10 kilogram arasındaki balıkları Sason'a götürüp satarak geçimimi sağlıyorum. Medresede yetişen talebelerin önü açılırsa belki bende çocukluk hayalim olan imamlık görevine atanabilirim" dedi.