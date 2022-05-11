Atık malzemelerden okula kütüphane

Batman'ın Sason ilçesi Yunus Emre İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Çevre Dostu Okul projesi çerçevesinde atık malzemelerden okullarına yeni kütüphane yaptılar.

Sason Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri, yeni faaliyete geçen okullarına yeni bir kütüphane kazandırmak ve öğrencilerine çevre bilincini aşılamak amacıyla evlerinde veya okullarında kullanılmayan malzemeleri değerlendirdi. Malzemelerin nasıl yeniden kullanıma sokulduğunu deneyimleyip, uygulamalarıyla görmek için getirdikleri sebze, meyve kasaları, tel makaraları, araç tekerleği ve benzeri malzemelerle okullarına çevre dost bir kütüphane kazandırdı.