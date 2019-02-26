Atık malzemelerden renkli okul bahçesi oluşturdular

Batman'ın Sason ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, atık malzemeleri boyayarak okul bahçesini renklendirdi.

Sason Yatılı Bölge Ortoakulu'nda eğitim veren öğretmenler ile öğrenciler, atık malzemeleri okula getirdi. Burada atık malzemeleri boyayan öğretmen ve öğrenciler, bahçe bankları, eski otomobil tekerleklerinden de çiçek saksılıkları yaptı. Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, projeleriyle atık durumda olan malzemeleri öğrencilerin yararlanabileceği kullanışlı malzemeler haline getirdiklerini söyledi. Bozkurt, "Kırılan kullanılamaz halde olan tahta sıralarını onararak öğrencilerimizle beraber çeşitli renklerde boyadık. Atık araç tekerleklerini de öğrencilerimizin istediği renklere boyayarak çiçek saksısı haline getirdik. Bununla hem tasarruf sağlanmış hem de öğretmen, personel ve öğrencilerle okula katkı sağlayacak bir çalışma yapmış olduk. Bu proje sayesinde okul bahçemiz baharın renkleriyle süslenmiş oldu" dedi.