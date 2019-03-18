Atletizm Finali Nefesleri Kesti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonunun birlikte düzenlediği, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği Atletizmi Geliştirme Projesinin final müsabakası Batı Raman'da yapıldı.

Yarışmaya 2005-2006-2007 ve 2008 doğumlu kız ve erkek sporcular katılım sağladı. Dereceye giren sporculara Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin, Spor Şube Müdürü Burak Eren, Atletizm İl Temsilcisi Ufuk Başkut ve okul Müdürleri tarafından ödülleri verildi. 4 ayrı kategoride yapılan yarışmalara yaklaşık 200 sporcu katılım sağladı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Atletizm İl Temsilcisi Ufuk Başkut, 2005-2006-2007 ve 2008 doğumlu sporculardan ilk dörde kalan kız ve erkek sporcuların 30 Mart 2019 tarihinde Elazığ ilinde yapılacak olan Atletizmi Geliştirme Projesi yarı final müsabakalarına katılım sağlayacağını söyledi. Başkut, ayrıca Elazığ ilinde de finale yükselmek için canla başla çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kozluk ilçe ve Batman merkezde yapılan final yarışmasında toplamda yaklaşık 800 sporcunun katılım sağladığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, katılımın yüksek olduğunu dile getirdi. İl Müdürü Eren, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.