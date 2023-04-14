Atletizmin yıldızları belli oldu

Atletizm pistinde yapılan müsabakalara çok sayıda okul takımı ve ferdi olarak katılımlar sağlandı. Kategorisinde ferdi ve takım olarak dereceye giren sporcu ve okullar, Batman'ı ve okullarını grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandılar. 2 gün süren heyecanlı atletizm branşları il şampiyonasında dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Servet Dursun, Atletizm İl Temsilcisi Ufuk Başkut, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve idareciler verdi. Atletizm İl Temsilcisi Ufuk Başkut katılım sağlayan bütün okullara ve sporculara teşekkür etti.