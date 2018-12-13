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Aybüke öğretmenin mesai arkadaşlarından Vali Şahin'e ziyaret

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın mesai arkadaşları, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ile birlikte Batman Valisi Hulusi Şahin’i ziyaret EttiKozluk Kaymakam Osman Bilici ve öğretmenleri kabul eden Vali Şahin, öğretmenlerin, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen ve ulusal basında canlı yayınlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında Batman’ı başarılı bir şekilde temsil etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın mesai arkadaşları, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ile birlikte Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret Etti


Kozluk Kaymakam Osman Bilici ve öğretmenleri kabul eden Vali Şahin, öğretmenlerin, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen ve ulusal basında canlı yayınlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında Batman'ı başarılı bir şekilde temsil etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Şahin, “Geleceğimizin fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin öğrencilerimize verecekleri eğitimle şekilleneceğini, bölücü terör örgütünün ülkemizdeki olumlu gelişmeleri hazmedemeyerek öğretmenlerimizi ve güvenlik güçlerimizi haince katlettiğini, tarih boyunca Ebu Cehil zihniyeti ve türevlerinin değişik şekilde karşımıza çıktığını, öğretmenlerimizin yakmış olduğu ilim meşalesinin bu ve benzeri zihniyetlerin çabalarını boşa çıkardı” dedi.

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