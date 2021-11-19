Aynı yöne seyir halindeki araçlar çarpıştı: 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkiinde meydana geldi. Seyit Emin Tunç idaresindeki 72 AAF 843 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Akyar köyü mevkiinde yolda köpeklere çarpmamak için yavaşlayınca, aynı yönde seyir halinde gelen Feyyaz Deniz'in kullandığı 34 KH 1921 plakalı Citroen marka hafif ticari araç yavaşlayan araca arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri Seyit Emin Tunç, Feyyaz Deniz ile araçlarda bulunan İrem Akan ve Nimet Akan, Sümeyye Deniz yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.