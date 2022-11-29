Baba ile oğlu hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşanan kazada baba ile oğlu hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Gündüzlü köyünden ismi öğrenilemeyen baba ile oğlu, sabah saatlerinde kaza geçirdi. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden baba, aracıyla şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan baba ve oğlu sağ çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Araçtan çıkarılan baba ve oğul Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.