Bakan Bozdağ: “Kandil ve HDP'yi koyarsanız 9 Cumhurbaşkanı yardımcısı, bir başkan adayı yapıyor”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefeti eleştirerek "Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor. Hesap edin bir Cumhurbaşkanı adayları var, Cumhurbaşkanı yanında 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcılığına adaylar var. Bir de Kandil ve HDP'yi koyarsanız 9 yardımcı bir başkan adayı yapıyor. Dünyada böyle bir örnek var mı?" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi. Valilik ve Adliye ziyaretinin ardından AK Parti Batman Teşkilatı ile bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Akif Gür ve partililer karşıladı.

“Kudretli ve dirayetli hükümetimizin sayesinde bu zorlukları aştık”

AK Parti İl Teşkilatında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketi büyük deprem nedeniyle nice canımızı kaybettik. Çok acılar yaşadık. Büyük yıkımlar gördük, büyük yaralar gördük. Bu deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden her bir insanımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun inşallah. Yakınlarına, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Öylesi bir felaketi Türkiye görmediği gibi, yeryüzünde gören başka bir ülke de yoktur. Eş zamanlı 11 ilde ve farklı büyüklükte on binlerce binanın ve 100 binlerin üzerinde bağımsız bölümün hasar gördüğü, pek çok binanın yıkıldığı, böylesi büyük bir felaketle pek karşılaşılmadı. Pek çok zorluk karşı karşıya geldi ama hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kudretli ve dirayetli hükümetimizin sayesinde bu zorlukları kısa sürede aştık. Vatandaşımızın devletiyle el ele vermesi suretiyle enkaz altından nice canların sağ ve salimen kurtarıp ailelerine kavuşturduk” dedi.

“Şahlanan bir Türkiye yaptık”

AK Parti hükümetin yaptığı hizmetlerini anlatan Bakan Bozdağ “14 Mayıs, sandıklarda aziz milletimizi yeniden ve daha gür bir şekilde haykırarak başkan yine ve yeniden Erdoğan dediği gün olacaktır. Biz sözümüzün daima eri olduk. Ne dediysek yaptık, eksiksiz yaptık, tam yaptık. Bunlar karşımızda durdular. Şehir hastanelerini yaptırmayız dediler, gerek yok dediler, israf dediler. Şehir hastanelerini yaptık mı? Gerek yok diyenler de gelip bu hastanelerde tedavi oldu mu? Her yere üniversite kuracağız dedik, olmaz dediler. Yaptırmayız, ettirmeyiz diye parlamentoyu kilitlediler, biz 76 olan üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Batman'ımıza müstakil bir üniversite kazandırdık, kötü mü oldu? 1,5 milyon olan yükseköğrenimdeki öğrenci sayımızı 8,5 milyona çıkardık. 7 milyondan daha fazla gencimize üniversite kapısını açtık, kötümü oldu? Biz bunların dediklerini yapmış olsaydık, bu 7 milyon genç liseden öteye bir kısmı gidemeyecekti. Bunlar biz Marmaray'ı yaptırmayız, dediler denizin altından raylı tren geçirdik. Denizin altından karayolu geçirdik, Avrasya Tüneli'ni yaptık. Onlar yaptırmayız dediler, yaptık, kötü mü oldu? Biz Taksim'e cami yaptıracağız dedik, yaptırmayız diye kükrediler. Yaptık, kötü mü oldu? Ayasofya'yı müze yaptılar, açtırtmamak için de uğraştılar. 1934'ten 2021'in 24 Temmuz'una geldiğimizde ne yaptık? Ayasofya'yı 86 yıl aradan sonra asıl hüviyetine çevirdik, ibadethane yaptık. Fatih'in vasiyetine uyduk. Biz koşan bir Türkiye yaptık. Şahlanan bir Türkiye yaptık. Türkiye'nin dört bir yanını değiştirdik onun için onların gündemi başka, bizim gündemiz ne bu ülkenin yerli ve mili ilk otomobilini imal edip trafiğe çıkarmak oldu” diye konuştu.

“Kandil ve HDP'yi koyarsanız 9 Cumhurbaşkanı yardımcısı, bir başkan adayı yapıyor”

Konuşmasında muhalefete yüklenen Bakan Bozdağ “Bunlar masada oturup toplanıyorlar kim Cumhurbaşkanı adayı olacak aylarca konuştular. Biz adayımızı açıklamıyoruz dediler 2002'den beri siyasetin içinde, 2010'dan beri Genel Başkan ve Cumhurbaşkanımıza karşı girdiği her seçimi kaybetmiş ve yıpranmışlığın zirvesine varmış birini yıpranmamış aday diye milletin gözünün önüne getirip taktim ediyorlar. Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar. Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor hesap edin bir Cumhurbaşkanı adayları var, Cumhurbaşkanı yanında 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcılığına adaylar var. Bir de Kandil ve HDP'yi koyarsanız 9 yardımcı bir başkan adayı yapıyor. Dünyada böyle bir örnek var mı? Bir bakalı bile iki kişi bir araya gelip te yönetmekte zorlanıyor bunların Genel başkanları bir araya gelecek, yetmedi 2 tanede Belediye Başkanı bir araya koyacaklar oturup anlaşacaklar ülkeyi yönetecekler. Böyle bakkal yönetilmez. Allah'ın izniyle göreceksiniz hangi hesap yapılırsa yapılsın bu oyunu aziz milletimiz sandıkta bozacaktır” dedi.