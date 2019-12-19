Bakan Dönmez: “Türkiye Petrolleri 50 bin varil bandını yakaladı”

Aralık ayında da yurt içi, yurt dışı toplamda 150 bin varil üretimle tüm zamanların rekoruna ulaştı” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen 11. Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıya AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TP Batman Bölge Müdür Mustafa Demir, TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı.

“Ham petrol üretimimizin yüzde 37'sini Batman'dan karşılıyoruz”

Bakan Dönmez, “Batman'ın petrol tarihimizde çok özel bir yeri var. Batman'daki kuyulardan fışkıran zenginlik Türkiye'nin de kaderini değiştirdi. Türkiye Petrolleri'nin burada büyümesi beraberinde BOTAŞ, TÜPRAŞ, PETKİM, Petrol Ofisi gibi Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de kuruluşuna vesile oldu. Bölgede huzur ve istikrar ortamı arttıkça bu insanımızın refahına, zenginleşmesine de katkı sağlıyor. Batman'a son 17 yılda petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Bugün ham petrol üretimimizin yüzde 37'sini Batman'dan karşılıyoruz. Bu konuda teknolojinin bütün imkanlarını, yerli ekipman ve yerli insan kaynağımızla birleştirerek sonuna kadar gideceğiz. Bu konuda asla havlu atmayacağız. Pes etmeyeceğiz. Durmayacağız. Yılmayacağız. Yerin altında ne varsa milletimizin emrine ve hizmetine sunmak için her daim sahada olacağız” dedi.

“Türkiye Petrolleri bu sene yurt içi üretimde hedeflediğimiz 50 bin varil bandını yakaladı. Aralık ayında da yurt içi, yurt dışı toplamda 150 bin varil üretimle tüm zamanların rekoruna ulaştı” diyen Bakan Sönmez, “Son 17 yılda yeni keşiflerle birlikte 381 milyon varil ham petrol ve 4,7 milyar metreküp doğal gaz rezerv ilavesi yaptık. Bugün 25'i yerli, 18'i yabancı olmak üzere 43 şirket Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteriyor.

Son 17 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 11,2 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımın yüzde 49'u özel şirketlerden, yüzde 51'i ise kamudan geldi. Gerçekleştirilen üretimlerle 5,95 milyar TL devlet hissesi Hazine'ye gelir olarak aktarıldı” diye konuştu.