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Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman’ın tarihi ilçesinde bulunan Hasankeyf-2 köprüsünün açılışının ardından taşınan tarihi eserleri yeni yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman'ın tarihi ilçesinde bulunan Hasankeyf-2 köprüsünün açılışının ardından taşınan tarihi eserleri yeni yerinde inceledi.


Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün açılışı için Batman'a geldi. Açılış sonrası Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf'in yeni yerleşkesine taşınan tarihi yapıları gezdi. Burada eserlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf Müzesini gezdi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf'ten ayrıldı.

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