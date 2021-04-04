Bakan Soylu: "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temas ve toplantıya katılmak için geldiği Batman'da 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temas ve toplantıya katılmak üzere Batman'a geldi. Batman Valiliğini ziyaret eden Bakan Soylu, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Batman İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Jandarma Bölge Komutanının yapacağı değerlendirmeler nedeniyle Batman'da olduklarını belirten Bakan Soylu, terör, asayiş, uyuşturucu ve gündemlerinde bulunan tüm meseleleri değerlendireceklerini söyledi. Her güvenlik toplantısında olduğu gibi yapılacaklarını listeleyeceklerini dile getiren Bakan Soylu, daha sonra da takibini yapacaklarını vurguladı.

“Sabrımızı zorlamasınlar”

103 amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin de konuşan Bakan Soylu, “Birkaç arkadaşımız içeri girerken sordular, bildiri ile ilgili ne diyeceksiniz diye, gerekli açıklamaları yaptık. Yapmaya da devam ederiz ama bazen üstlenen sıfatlar, sorumluluk sahibi olmaya yetmiyor. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü noktasında tüm ilgi alanlarımız etken alanlara döndürüyoruz. Tam bu dönemin içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar, aslen düşmanlarımızı, vesayetçileri çaresiz bırakıyor. Hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor ve Türkiye'ye karşı yapabileceklerinde de etkisiz hale getiriyor. Maalesef zihinsel kodları prematüre kalanlar, gelişmeyenler bunları çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Kalıntılar doğal olarak seleksiyona uğrarlar, tarihe karışır giderler ya da temizlenirler. Büyüyen ve güçlü Türkiye, aynı zamanda tam bağımsızlık bizim sevdamızdır. Bütün mücadelemizi bunun için gerçekleştiriyoruz. Söyleyeceğimiz cümle şudur, sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız ve biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi vardır. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çapaklar çıkacak mı? Maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçlar üzülerek görüyoruz ki olur. Görevimiz çapakları temizlemektir” diye konuştu.

Bakan Soylu, açıklamasının ardından Batman'dan ayrıldı.