Bakan Yanık: “Ülkemizdeki terör örgütleri artık can çekişiyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5'inci Sivil Toplum Buluşmaları kapsamında Batman'da sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. “Ülkemizdeki terör örgütleri artık can çekişiyor” diyen Bakan Yanık, hain terör saldırılarına maruz kalarak yaralanmış 701, vefat etmiş 4 bin 408 sivil ile 5 bin 770 sivil yakını olmak üzere toplamda 219 bin 407 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Derya Yanık, 'Sivil Toplum Buluşmaları'nın 5'inci toplantısında sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Batman'ın bölge anlamında da son derece önemli merkez illerden biri olduğunu ifade eden Yanık, "Düne kadar terörle, çatışmalarla konuştuğumuz bölgelerde huzurun, barışın, güvenin ve sükunun tesis edildiğini görmek ve buralarda sizlerle bu toplantıları yapmak benim için gerçekten ayrı bir anlam ifade ediyor. Ülkemizin güvenliği için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, bunu canını ortaya koyarak gösteren şehitlerimizin yakınları, gaziler ve gazi yakınlarımız ile ilgili çalışmalar yürüten siz değerli sivil toplum temsilcileri ile bir arada olmayı Bakanlığımız adına çok önemli buluyoruz. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Genel Müdürlüğümüz uhdesinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için çalışıyoruz. Bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğimizi ve koordinasyonumuzu hiç kesmiyor, sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 412 dernek, 11 vakıf, 16 sendika, 11 federasyon, 1 konfederasyon olmak üzere toplam 451 sivil toplum kuruluşu ile yaptığımız istişarelerle halkımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu ülke insanı kendisine yapılan iyiliği de, kötülüğü de unutmaz”

Ülkedeki terör örgütlerinin can çekiştiğini belirten Bakan Yanık, “Ülke içinde ise terör örgütleri artık can çekişiyor. Hükümet olarak büyük bir kararlılıkla, ülkemizin düzenini ve huzurunu perçinleyecek, terör örgütlerine ve destekçilerine rağmen bölgenin en istikrarlı ülkesi olmaya devam edeceğiz. Bugün topraklarımızda bombalar patlamıyor, terör örgütü PKK gençleri ve çocukları kandırıp yahut kaçırıp kendisine militan olarak devşiremiyorsa bunda bu kararlılığımızın etkisi çok açıktır. Sınır ötesinde görev yaparak terör örgütü PKK'nın ve diğer terörist unsurların ülkemize sızmasını engelleyen kahraman askerlerimize bu vesileyle burada bir kez daha saygılarımı ve hürmetlerimi sunmak istiyorum. Sınırlarımız dahilinde ülkemizin huzurunu sağlamak üzere görev yapan güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize, korucularımıza selamlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum. Bu ülke insanı kendisine yapılan iyiliği de unutmaz, kötülüğü de unutmaz. Artık terör örgütlerinin bu topraklarda yaşayan kimseye bir faydası yahut vaadi olamayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Etnik kimlikler kullanılarak bölge halkına en büyük zarar bu örgütler tarafından verilmiş, bölgenin gelişmesi, güçlenmesi ve zenginleşmesinin önüne geçmek için her türlü terör unsuru maalesef kullanılmıştır. Sağlanan huzur ortamıyla bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri turistlerin ziyaret ettiği, istihdamın arttığı, halkının güven içinde gelecek hayalleri kurduğu, gelişmeye açık bölgelerimiz arasında yer almaktadır. Bu durumda bölgenin güvenliği ve huzuru için canlarından geçen şehitlerimizin ve gazilerimizin payını ise kimse inkar edemez” dedi.

“219 bin 407 kişiye hizmet veriyoruz”

Toplamda 219 bin 407 kişiye hizmet verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, “12 bin 461 şehit, vatanımızın bağımsızlığı, milli ve manevi değerlerimizin korunması adına canlarını feda ederek cennetle müjdelenenler arasında yerlerini aldılar. 30 bini aşkın şehit yakınımız ise onların aziz hatıralarına layık olmaya çalışıyorlar. Ülkemize yönelen her türlü tehdide karşı kendini siper eden 37 bine yakın gazimiz ve onların 78 bini aşkın yakını da bu büyük ailenin en saygıdeğer üyelerinden. Hain terör saldırılarına maruz kalarak yaralanmış 701, vefat etmiş 4 bin 408 sivil ile 5 bin 770 sivil yakını olmak üzere toplamda 219 bin 407 kişiye hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehitlik ve gazilik makamlarını ne siyasi, ne birtakım nüfus simsarlıklarının tarafı haline getirmeyeceğiz”

Bakan Yanık konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda birdenbire düne kadar şehit yakınlarının adını ağzına almayanların, gazilik nedir aklının köşesinden geçmeyenlerin birdenbire şehit yakınlarını ve gazileri hatırladıklarını görüyoruz. Bunu gündelik siyasetin bir kavga başlığı haline getirmeyi düşünenler varsa buna önce biz Bakanlık olarak ve elbette ki sizler şehit yakınları ve gaziler olarak muhakkak suretle bir karşı duruşumuzun olacağını buna izin vermeyeceğimizi bu tertemiz alanı hiçbir türlü tartışmanın ne siyasi, ne bir takım nüfus simsarlıklarının tarafı haline getirmeyeceğimizin altını çizerek burada herkesin önünde ifade etmek istiyorum. İftihar kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin insanüstü fedakarlıklarıyla korudukları bu toprakları, sağduyu, emek ve adil paylaşımla kalkındırmaya devam edeceğiz. Bize inanan ve pek çok alanda destekleyen siz değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı programının ardından kadın kooperatifleri stantları ve ADEM binasını ziyaret etti. Batman Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi'ni ziyaretinin ardından Batman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yanık, şeref defterini imzaladı.