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Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Batman’da, ikinci kattaki evlerinin balkonundan oyun oynarken dengesini kaybedip sert zemine çakılan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Batman'da, ikinci kattaki evlerinin balkonundan oyun oynarken dengesini kaybedip sert zemine çakılan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesinde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. 3 yaşındaki çocuk, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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