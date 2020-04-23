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Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Batman’da, 2’nci kattaki evlerinin balkonunda oynarken beton zemine düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Batman'da, 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynarken beton zemine düşen çocuk, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Petrolkent Mahallesinde ikinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 5 yaşındaki Bilal Kara, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Çevredeki vatandaşlar durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilal Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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