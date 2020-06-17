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Baraj gölüne giren genç boğuldu

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yüzmek için Ilısu Barajına giren genç suda kayboldu.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yüzmek için Ilısu Barajına giren genç suda kayboldu. Arama çalışmalarının ardından talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.


Edinilen bilgilere Ilısu Baraj gölüne giren 25 yaşındaki bir çocuk babası Abdulkadir Yanaç, suda kayboldu. Yanaç'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. AFAD su üstü arama, Batman Belediyesi kurtarma ekipleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekiplerince yapılan aramada Yanaç'ın cesedi bulundu.


Yanaç'ın cesedi, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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