Başarılı kursiyerlere belgeleri veridi

Batman'ın Sason İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan bazı alanlardaki kursları başarıyla bitiren kursiyerlere düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Sason Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) yapılan belge töreninde İŞKUR destekli açılan 920 saatlik makine nakışları ve 717 saatlik saç bakım ve yapımı kurslarına devam edip başarıyla bitiren 40 kursiyere belgeleri İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı ve İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz tarafından verildi. Belge töreninde başarılı kursiyerleri kutlayan Kaymakam Abdullah Özadalı, kadınların iş hayatına atılmalarında aldıkları eğitimin önemli olduğuna vurgu yaptı. Kaymakam Özadalı, "Kalifiye eleman karşılamada Halk Eğitim Merkezi ve ÇATOM'un rolü büyüktür. Bu kurslarda yetişen kursiyerlerimiz, kendi işinin patronu olacak kapasitededir. Başarılı hocalarımızdan aldıkları eğitim sayesinde artık kursiyerlerimizde birer usta oldu. Bu kurslardaki kursiyerlerimize verdiği destekten dolayı İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz'e teşekkür ederim" dedi.