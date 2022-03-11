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BAŞGAD Başkanı Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’nu ziyaret etti.

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'nu ziyaret etti.


Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'na, ülkeye ve millete dönük yapmış olduğu hayırlı ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi. Özcan, şehit yakınları ve gazilerin bazı tanımlara uymayan sorunlarının çözülmesi hususunda görüş alışverişinde bulunarak "teşekkür belgesi" takdim etti.

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