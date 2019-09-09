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BAŞGAD'dan şehit yakınlarına ziyaret

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.


Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan, hac farizasını yerine getiren şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Özcan ve beraberindekiler, Beşiri ilçesinde ikamet eden şehit havacı er Ekrem Ablay'ın annesi Fahriye Ablay'ı evinde ziyaret etti. Özcan, Fahriye Ablay ile görüşerek hayır duasını aldı.


Daha sonra konuşan Özcan, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Özcan, aileleri ziyaret etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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