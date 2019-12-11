BAŞGAD'tan Diyarbakır annelerine destek

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatın ardından BAŞGAD olarak şehit ve gazi yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştıklarını ve desteklerini ilettiklerini bildirdi.