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Başı korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Batman’da kafasını balkonun demir korkuluklarına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Batman'da kafasını balkonun demir korkuluklarına sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Kültür Mahallesi 2622 sokakta ikamet eden Acar ailesinin 5 yaşındaki çocukları Muhammed Veysel, kafasını balkon korkuluklarına sıkıştırdı. Muhammed Veysel ve ailenin gayreti kafasını sıkıştığı yerden kurtarmaya yetmeyince Batman Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olayın yaşandığı adrese ulaşan ekipler, ailenin ve Muhammed Veysel'in endişeli bekleyişine son verdi. İtfaiye ekipleri yaptıkları titiz bir çalışmanın ardından minik afacanın başını sıkıştığı demir korkuluklardan kurtardı.

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