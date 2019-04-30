İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başından vurulan bankacı kadın hayatını kaybetti

Batman’da başından vurulmuş halde yaralı olarak bulunan bankacı kadın, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman'da başından vurulmuş halde yaralı olarak bulunan bankacı kadın, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.


Yaklaşık bir hafta önce Batman Çayı kenarında 72 EP 155 plakalı aracında silahla başından vurularak ağır yaralanmış halde bulunan özel bir banka personeli Cemile Aydın (38), Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tutulan Aydın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Banka çalışanı Aydın'ın cenazesi Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.