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Başkan Gür, vatandaşların sorunlarını dinliyor

AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.


Parti binasında her hafta yüzlerce vatandaşla bir araya gelen Ak Parti İl Başkanı Akif Gür, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek, iletilen konuların çözümü noktasında yardımcı olmaya gayret gösteren Gür, aldığı notları ilgileri yerlere iletiyor. Gür, AK Parti olarak seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir parti olmadıklarını söyledi. Halka güvenen bir siyasi hareket olduklarını belirten Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Vatandaşlarımız ile buluşmaya gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Kurulduğu günden bu yana AK Parti ailesi olarak tek derdimiz vatandaşlarımızdan aldığımız güçle büyüyen, güçlenen ve kalkınan Türkiye'dir. Bu kapsamda gerek partimizde gerekse parti dışında vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyoruz".

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