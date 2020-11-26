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Başkan Gür'den çiçek yerine bağış ricası

AK Parti Batman İl Başkanlığına yeniden seçilen A.

Akif Gür, kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini, bunun yerine Kızılay'a bağış yapılmasını istedi.


Akif Gür, kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini, bunun yerine Kızılay'a bağış yapılmasını istedi. Gür, "Tebrik ziyaretleri sebebiyle gelecek olan misafirlerimizin beraberlerinde çiçek, çelenk ve benzeri nezaket hediyeleri ile teşrif etmemeleri, bunun yerine tüm dünya mazlum ve muhtaçlarının gönlünde taht kuran, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay'a plazma, kan, ayni veya nakdi bağış yapmalarını istirham ediyorum" dedi.

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