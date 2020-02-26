Başkan Gür'den ikinci fen lisesi talebi

Akif Gür, milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşüp kente ikinci fen lisesi yapılmasını talep etti.

Diyarbakır'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'ya gitmek için Batman Havalimanını kullandı. Havalimanına gelen Bakan Selçuk'u Akif Gür ve parti teşkilatı karşıladı. Başkan Gür, Bakan Ziya Selçuk'a Batman'da kendilerini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Gür, Bakan Selçuk'a kentin ihtiyacı olan ikinci fen lisesi talebini tekrar iletti.

Daha sonra Bakan Selçuk protokol üyeleri tarafından uğurlandı.