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Başkan Uçar CHP'den aday olacak

Batman’ın Sason ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Cuma Uçar, partisinden istifa ederek CHP’den aday olacağını açıkladı.

Batman'ın Sason ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Cuma Uçar, partisinden istifa ederek CHP'den aday olacağını açıkladı.


Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, CHP Batman İl Başkanı Adnan Yaşar ve CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar ile bir araya gelerek, açıklama yaptı. Uçar, AK Parti'den istifa ettiğini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday olacağını ifade etti. Uçar'ın, AK Parti'den adaylığa talip olduğunu ancak geçtiğimiz günlerde partinin önceki dönem belediye başkanını aday olarak açıklamasının ardından bu kararı aldığı öğrenildi.

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