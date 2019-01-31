Başkan Uçar'dan Şehit Yakınları Derneği'ne ziyaret

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, ilçede faaliyet gösteren Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Uçar, Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve üyeleri tarafından kapıda karşılandı. Dernek üyeleriyle bir görüşme yapan Başkan Uçar, şehit yakınlarına sahip çıkmanın bütün kurumların sorumluluğunda olduğunu söyledi. Hem şahsi hem de belediye olarak daima şehit yakınlarına ve gazilere yardım etmeye hazır olduğunu kaydeden Başkan Uçar, kendisinin de bir gazi torunu olduğunu ifade etti.

Uçar, dernek yönetimini yaptığı başarılı faaliyetlerden dolayı tebrik ederken Şehit Yakınları Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uçar'a başarılar diledi.