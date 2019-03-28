Batman 1. Amatör Ligi: Kozluk Gençlikspor: 4 - Gercüşspor: 3

Amatör Lig'inin son karşılaşmasında Kozluk Gençlikspor evinde Gercüşspor'u konuk etti. İki ilçe takımını karşı karşıya getiren mücadeleyi Kozluk Gençlikspor 4-3 kazandı.

Hafta sonu yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle hafta içinde oynanan Amatör Lig karşılaşmalarında düşme potasında yer alan Kozluk Gençlikspor maça mutlak galibiyet için çıktı. Kozluk İlçe Satdyumu'nda yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Kozluk ekibi, ilk tehlikeli atağını 5. dakikada Ümit'in ayağından buldu. Üst üste ataklar geliştiren Kozluk Gençlikspor, 15. dakikada savunmanın büyük hatasını değerlendiren Mevlüt'ün ayağından golü buldu. Kozluk Gençlikspor, 23. dakikada Gökhan'ın 35 metreden kaleye çektiği şutla durumu 2-0'a getrdi. 40. dakikada sağ çaprazdan içeri kateden Bayram uygun durumdaki Muharrem'i gördü. Muharrem attığı gol ile takımını 3-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 45. dakikasında Gercüşspor kaptanı Turgay uzaktan attığı golü ile ilk yarının sonucunu tayin etti.

İkinci yarısı kıyasıya mücadele ile başlayan karşılaşmanın hemen başında Gercüşspor Edip ile farkı bire indiren golü attı. Bu dakikada takımına desteği artıran Garzan taraftar grubu, farkın kapanmasına engel olarak takımını ateşlemeyi başardı. Kozluk Gençlikspor maçın 65. dakikasında Yusuf'un ayağından bulduğu gol ile durumu 4-2'ye getiren isim oldu. Gercüşspor 90+5'te Muhammed'in ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazandığı penaltı atışını, yine Muhammed kullandı. Santrası olmayan gol ile karşılaşma 4-3 sona erdi.

Bu skor ile ligde kalmayı garantileyen Kozluk Gençliksporlu oyuncular maç sonunda sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.