Batman ANDA ekibi sel bölgesinde görev aldı

Selin vurduğu Şanlıurfa'da yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketinin arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere ANDA Batman ekip gönderdi.

ANDA Batman arama kurtarmaya bağlı ekipler 4 dalgıç, 7 arama kurtarma ekibi, 1 zodyak botla, 2 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarında bölgedeki ekiplere destek olarak devam etti. Kısa süre önce yaşanan deprem felaketi ile sarsılan illerden olan Şanlıurfa bu kez de sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Süren yoğun yağışlar nedeniyle bazı ilçeler sular altında kalırken, depremzedelerin kaldığı çadırlar ve konteyner kentlerde sel ve su baskınlarından etkilendi. Batman ANDA ekipleri felaketin ilk anından itibaren selin vurduğu Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye Batman'dan ekip gönderdi. Ekip, bölgede süren su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarına destek vererek bu gün itibariyle Batman'a geri dönüş yaptı.

ANDA Batman arama kurtarma sorumlusu Eyüp Bulut, “Bir minibüs, bir tane zodyak botumuzla, 4 dalgıç, 7 su üstü arama kurtarma personelimiz ile her türlü su altı ve su üstü arama kurtarma faaliyetini icra etmek için genel merkezimiz tarafından görevlendirildik. ANDA Batman olarak, Şanlıurfa'daki sel baskınında, vatandaşlarımızın yanında olmak için yola çıktık, bu gün itibariyle geri geldik. Halkımızın yanındayız. Her türlü arama kurtarma faaliyeti için hazırız” dedi.