Batman, asfalt seriminde tarihi yaşadı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in katılımıyla mahalle buluşmalarının altıncısı gerçekleştirildi. Vali Şahin, Batman'ın bu yıl gördüğü asfalt serimini geçmişte görmediğini söyledi.

Batman'da Pazaryeri Mahallesi İzzettin Sütçü Parkında mahalle buluşmaları programının altıncısı düzenlendi. Programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan, Ali Osman Bilgili ve ilgili birim müdürleri katıldı. Mahallelinin istek ve taleplerinin dinleyip not alan Vali Hulusi Şahin mahalledeki eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti. Mahalle sakinlerinin lise talebine olumlu cevap veren Vali Şahin, lisenin yapılması için gerekli çalışmanın yapılacağını belirtti.

"Kaçak binalara kimse tevessül etmesin"

Mahalle buluşmalarının altıncısını gerçekleştirdiklerini aktaran Vali Şahin, "Havanın bize müsaade ettiği ölçüde bu programı kış boyu devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki sene neler yapacağımızı hep birlikte konuşalım diye buradayız. Göreve geldiğimiz belediyeyi devraldığımız süre zarfında Pazaryeri Mahallemizde de hak ettiği hizmetleri verme konusunda gayret ettik. Özelikle asfalt konusunda elimizden geldiği kadar çalıştık 10 bin tonu bulacak asfalt çalışması yaptık. Batman bu yıl aldığı asfaltı tarihinde pek görmüş değildir ve onunda onda birini yaklaşık Pazaryeri mahallesine dökmüş oluyoruz. Batman 45 mahallesi var 45'te bir değil onda bir gibi yüksek bir rakam pazaryeri mahallesine asfalt sermiş olduk. Bunu devam ettireceğiz elimizden gelen desteği sunmak istiyoruz. Buradan vatandaşlara sesleniyorum gerek müteahhitlere gerekse de ev alacaklara sesleniyorum. Herkes usulüne uygun bir şekilde ruhsatlı imarlı binalar yapsın ve bu binalardan satın alınsın. Kaçak binalara kimse tevessül etmesin" dedi.

Program, vatandaşların taleplerini iletmesinin ardından sona erdi.