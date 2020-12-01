İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman Belediyesi, kaçak yapıların yıkımına devam ediyor

Batman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha önce etrafını sac ile kapatarak yapımı durdurulan kaçak yapının yıkımına başladı.


Batman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belediye imar sınırları içerisinde bulunan Çamlıtepe Mahallesi Rihan Caddesi 50 numaralı parsel üzerinde bulunan daha önce etrafını sac ile kapatarak yapımı durdurulan kaçak yapının yıkımına başladı. Kaçak yapılan inşaatların mevzuat gereği yıkımlarının devam ettiğini belirten yetkililer, izinsiz yapılara asla müsaade edilmeyeceğini, kaçak ve ruhsatsız yapılar ile ilgili sürekli denetleme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Kentimizde sağlıklı ve güvenli yapılaşma oluşturmak amacıyla kaçak yapılara karşı denetimlerimiz kararlı ve tavizsiz şekilde edecek. Belediyemiz asla kaçak yapılara müsaade etmeyecektir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.