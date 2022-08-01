İhlas Haber Ajansı

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Batman Belediyesi seyyar atölye ile araçlarına yerinde müdahale edecek

Batman Belediyesi, yapılan hizmetlerin aksatılmadan sağlıklı ve seri bir şekilde yürütülebilmesi için yol yardım aracı satın aldı.


Batman Belediyesi, kent merkezinde gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarında hizmet veren araçların zaman zaman geçici arızalarına lokal müdahalede bulunması için yol yardım aracı satın aldı.


Adeta bir ambulansı andıran araç ile geçici olarak arızalanan ve hizmette sorun yaşayan makinelere yerinde müdahale edilebilecek.


Belediye Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek yol yardım aracı, arızalı bir aracın bakım ve onarımını karşılayacak jeneratör, kaynak ve kompresör gibi donanımlara sahip.


Yol yardım aracı belediye bünyesinde bulunan; kamyon, kepçe, otobüs, silindir ve binek araçlara yerinde müdahale edebilecek.

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