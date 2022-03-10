Batman Belediyesinden alt yapı sorununa çözüm

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in ‘Mahalle Buluşmaları' etkinliğinde vatandaşların talep ettiği yağmur suyu ve atık su sorununa köklü çözüm bulundu. Belediye BASKİ ekipleri, alınan talimatın ardından kolları sıvayarak göreve başlarken, iki haftalık kısa bir zaman dilimi içerisinde çalışmaların yüzde 45'ini tamamladı.

25 kat daha fazla atık su deşarj edilecek

Batman Belediyesi, Gültepe Mahallesi'ne bin 400 metre uzunluğunda 1000'lik yağmur suyu hattı projesi ile bin 580 metre uzunluğunda 800'lük kanalizasyon hattı projesini 23 Şubat 2022 tarih itibariyle hayata geçirdi. Daha önce 200'lük olan borular 800'lük ve 1000'lik borularla değiştirilerek mevcut altyapıya göre 25 kat daha fazla atık su ve yağmur suyu deşarj edilecek. Böylelikle Gültepe, Tilmerç ve Çamlıtepe mahallelerindeki altyapı sorunu tamamıyla çözüme kavuşturulmuş olacak.