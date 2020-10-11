İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman Belediyesinden öğrencilere hijyen paketi hediyesi

Batman Belediyesi tarafından, korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitim ve öğretime başlayan anaokulu ile ilkokul öğrencilerine hijyen paketi dağıtıldı.


Batman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının bulaşma riskini azaltma çalışmaları kapsamında okulları tek tek ziyaret ederek çocuklara hijyen paketi seti dağıttı. Eğitim ve öğretim sezonun başlamasıyla birlikte Batman'daki anaokulu ve ilkokulları ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, öğrencilerin virüsten korunmasına yardımcı olmak amacıyla maske, kolonya ve korona virüsten korunma yöntemlerinin yer aldığı pandemi rehberinden oluşan hijyen paketini öğrencilere hediye etti.


Hediyelerini alan öğrenciler Bilgili'ye teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.