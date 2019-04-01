İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Batman Belediyesini Dr. Mehmet Demir kazandı

Batman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre HDP Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir kazandı.



Batman'da kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Adayı Mehmet Demir 107 bin 415, AK Parti Adayı Murat Güneştekin ise 46 bin 779 oy aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve HDP tarafından aday adayı olarak gösterilen Sabri Özdemir'in daha önce yargılandığı davalardan 3 yılın üzerinde ceza alması sonrası Sabri Özdemir'in yerine aday gösterilen Dr. Mehmet Demir, kesin olmayan sonuçlara göre Batman Belediyesinin HDP'li yeni belediye başkanı oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.