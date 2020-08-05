Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde hizmet verebilmek amacıyla Tilmerç Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezini Batman Bölge Devlet Hastanesi ek binaları olarak belirlediklerini söyledi. Pamukçu, "Ek binanın tefrişat çalışmalarına başlanmış ve titizlikle yürütülmektedir. 100 yatak kapasiteyle vatandaşlara hizmet verecek olan ek binada hasta kabulüne kısa bir süre içerisinde başlanacaktır" dedi.