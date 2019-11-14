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Batman Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Balık tutmak isterken dengesini kaybederek Batman Çayı’na düşüp kaybolan şahsı arama çalışmaları 4.

Balık tutmak isterken dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşüp kaybolan şahsı arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor.


Bıçakçı köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında 11 Kasım'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Süleyman Çelik'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları havadan ve karadan dördüncü gününde devam ediyor. Batman Barajı'nın kapakları kapatılarak su seviyesinin düşürüldüğü çayda, AFAD personeli, Bitlis'ten gelen dalgıç polisler, jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerince, yaklaşık 15 kilometrelik alanda vatandaşların da desteğiyle arama çalışması sürüyor.

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